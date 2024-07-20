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عرض أزياء لطلاب المعهد الأوروبي للتصميم في روما

20 يوليو 2024, 09:59

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 20 - روما - قدم طلاب المعهد الأوروبي للتصميم في العاصمة الإيطالية روما عرضا للأزياء تضمن مجموعة من الأزياء تحمل العديد من المواضيع والعنواين المختلفة، مثل صورة الملل كعاطفة في عصرنا وحتى مجموعة "نهاية العالم".

وجاء عرض أزياء نهاية العام للمعهد الأوروبي للتصميم بعنوان "نحن المشروع". وعرض المعهد عبر منصته إبداعات طلاب دورات تصميم الأزياء وتصميم المجوهرات، والتي جاءت هذا العام مكرسة للاحتفال بالذات والشخصية والمسار الإبداعي للفرد.

وشهد العرض تقديم 12 مجموعة تضم إبداعات طلاب المعهد الأوروبي للتصميم، ما بين أزياء ومجموعات من الإكسسوارات ومجموعات من المجوهرات.

ومن بين المعروضات، مجموعة ليوناردو فيزياليتي التي تبحث في العلاقة مع المنزل والأشياء التي يضمها، ومجموعة من تصميم إيرين بانزيني، التي تحتفل بالمعجنات العائلية لتوحد شغفها بالموضة مع جذورها.

كما يقدم المعرض مجموعة تتناول موضوع الملل، وهي مشروع من تصميم أناماريا جيرينو، والتي ترى أنه العاطفة التي تصف الحياة المعاصرة على أفضل وجه، بالإضافة إلى مجموعة من تصميم سيمون دوستوني والتي تجمع بين فن إعادة التدوير والخياطة. (أنسامد).

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