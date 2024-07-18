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جوائز تاو 2024 لدار كافالى ومصممين إيطاليين

18 يوليو 2024, 10:17

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 18 - روما - أعلنت أسماء جميع الفائزين بجوائز النسخة الخامسة والعشرين لمسابقة تاو 2024 والمقام من 16 إلى 20 يوليو فى تاورمينا .

وسيقام حفل توزيع الجوائز فى نهاية المسابقة فى المسرح القديم .

وذهبت جائزة تاو للتميز "جائزة الإنجاز مدى الحياة" إلى المدير ماركو بيزارى.

وسوف تذهب جائزة تاو للموضة لدار أزياء روبرتو كافالى وإلى العلامات التجارية سارا كافازا فاتشينى ومصممى الأزياء أنطونيو ماراس وأليساندرو إنريكيز وألبرتو زامبيلى.

وقد حصلت إليزابيتا فرانشى على جائزة تاو موضة لأفضل 25 عاماً وتمبولينى عن الموضة التى تحمل شعار صنع فى إيطاليا.

ومن بين الفعاليات سيتم تنظيم يوم الاستدامة فى 18 يوليو حيث ستكون هناك مساحة للثقافة المحلية عبارة عن رحلة عبر الزمن فى صقلية.

(أنسامد).

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