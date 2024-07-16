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عرض للأزياء الإيطالية الراقية فى ساحة ديل كامبيدوجليو

16 يوليو 2024, 10:23

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 16 - روما - أقيم مؤخراً على مدى 4 أيام عرض للأزياء الراقية فى ساحة ديل كامبيدوجليو تحت عنوان انسامبل-معاً" الذى يروج له أليساندرو أونوراتو مستشار الموضة والأحداث الكبرى والسياحة والرياضة فى روما كابيتالى وروبرتا أنجيليلي نائبة الرئيس التنفيذى و مستشار التنمية الاقتصادية والتجارة والحرف اليدوية والصناعة فى منطقة لاتسيو.

وقد شهد اليوم الأول عودة 9 دور أزياء إيطالية راقية إلى منصة العرض بصحبة ضيفة الشرف وملكة الموسيقى الإيطالية باتى برافو.

أما اليوم الثانى فقد شهد كالعادة عرض أكاديميات الموضة فى نفس الموقع .

وقد تجاهلت العروض الحدود بين الموضة والفن مع الحفاظ على الاستدامة البيئية ..

واليومان لأخيران تم تخصيصهما لسلسلة من اللقاءات مع خبراء صناعة النسيج ومصممى الأزياء.

وقد كان ماريوتو أول مصمم في عام 2008 يبتكر مجموعة كاملة من الأزياء الراقية الخضراء.

وكذلك في ساحة مايكل أنجلو، توجد إبداعات كبيرة الحجم، تم إنشاؤها باستخدام تقنيات إعادة التدوير (أنسامد).

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