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اليزابيتا فرانكي : نسعى للمضي قدما في تعزيز أنشطتنا

15 يوليو 2024, 09:28

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 15 - روما - قالت مصممة الأزياء الإيطالية اليزابيتا فرانكي، صاحبة علامة الأزياء التي تحمل نفس الاسم، إن علامتها التجارية تسعى للانطلاق وتعزيز أنشطتها.

وأضافت فرانكي، في لقاء لها ضمن سلسلة حلقات بعنوان "صنع في إيطاليا" الجديدة عبر قناةSky Tg24، والمخصصة للتميز الإيطالي : أنا سيدة أعمال، في عالم ملئ بالرجال ورجال الأعمال وأكثر من ذلك أعتقد أن الطريق اليوم أسهل مما كان عليه في الماضي.

وتابعت : إذا أزلنا السقف الزجاجي الذي تخضع له المرأة، وإذا نجحنا بطريقة ما، أعتقد أن النساء اليوم يمكن أن يذهبن ويجلسن في أعلى المناصب، وبمجرد وصولهن، لن يستطيع أحد إزاحتهن.

تعرضت فرانكي لعاصفة إعلامية بسبب تصريحاتها عن النساء العاملات في عام 2022: وأوضحت أن هذه التصريحات تم إخراجها من سياقها، مشيرة إلى أنها كانت تتحدث عن النساء في السلطة وفي القمة.

وتابعت : قليل من النساء يصلن إلى السلطة ولكن لأنه يتعين عليهن التعامل مع أمور أخرى كثيرة، بالتالي لا يزال هناك بالتأكيد سقف زجاجي يجب كسره "لن أكرر هذه الكلمات مرة أخرى بهذه السذاجة".

ونوهت : كما تجلى الالتزام بدعم النساء من خلال الشراكة مع فريق بولونيا لكرة القدم للسيدات" لقد أردت أن أعطي القوة لهؤلاء النساء اللاتي يمارسن رياضة لا تحظى بقيمتها الحقيقية في نسختها النسائية". (أنسامد).

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