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فاعلية للأزياء الراقية في روما

13 يوليو 2024, 08:29

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 13 - روما - تستضيف العاصمة الإيطالية روما فاعلية للأزياء الراقية في الفترة من 11 إلى 14 يوليو الجاري، والتي تروج لها مدينة روما وإقليم لاتسيو للعام الثاني على التوالي.

يعود عرض ألتاروما، المتوقف منذ بضع سنوات، إلى العاصمة ليلقي الضوء مجددا على الأكاديميات ومجموعة من الخياطين في روما الذين لا يزالون نشطين.

يعد إحياء تراث روما التاريخي في الأزياء الراقية واستعادة مركزية هذا القطاع بالنسبة للمدينة هو الهدف من المبادرة التي يروج لها أليساندرو أونوراتو، مستشار الموضة والفعاليات الكبرى والسياحة والرياضة في روما، وروبرتا أنجيليلي مستشارة التنمية الاقتصادية والتجارة والحرفية والصناعة في إقليم لاتسيو.

يتضمن برنامج الدورة الجديدة أربعة أيام من المحادثات مع خبراء قطاع الأزياء، وعروض أزياء للمصممين الرومان والمواهب الأكثر إبداعا في أكاديميات الأزياء الدولية في روما. ومن المقرر تنظيم عروض أزياء وفاعليات موسيقية يومي السبت 13 والأحد 14 يوليو.

(أنسامد).

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