جامعة بيزا: نصائح لشراء أزياء أكثر استدامة

(أنسامد) - يوليو 11 - روما - تقدم جامعة بيزا الإيطالية النصائح للسيدات لاتباعها عند شراء الأزياء مثل شراء عدد قطع أقل والانتباه للملصقات الموجودة على السلعة وشفافية سلسلة الإنتاج.وتأتى هذه النصائح من شركة بلانيت فور بى وهى المشروع الأوروبى الذى يرى جامعة بيزا فى طليعة الموضة المستدامة.وتجرى الجامعة بحثاً متعدد التخصصات حول تأثير صناعة الأزياء على التنوع البيولوجى.ويقول منسق المشروع ماتيو فيلا إن الموضة هى واحدة من أكثر القطاعات تلويثاً للكوكب ونعمل على إنشاء نماذج سلوكية وتجارية قادرة على الحد من الآثار السلبية للقطاع وتعزيز إنتاج عالى الجودة وخفض الاستهلاك وإهدار الموارد الطبيعية.وتكشف جامعة بيزا (الشريك الإيطالي الوحيد في المشروع) فى دراسة حول صناعة الأزياء بأنها "من بين الأسباب الرئيسية للتدهور البيئي على طول سلسلة التوريد بأكملها".ويبدأ الضرر بالاستخدام المكثف من المبيدات الحشرية واستهلاك المياه بكثرة في مرحلة الإنتاج: على سبيل المثال كيلو القطن يحتاج ما بين 10 إلى 20 ألف لتر من الماء.ثم هناك الإنتاج المسؤول عن تلويث 20% من المياه في العالم لتأثير الأقمشة المحروقة أو التي يتم التخلص منها في مكب النفايات، والذي يصل إلى 73% من الألياف المنتجة، بينما يتم إعادة تدوير 12% فقط من الأقمشة. (أنسامد).

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