إيطاليا:ميرا اسكولى تفوز بجائزة برنامج المواهب للأزياء

(أنسامد) - يوليو 9 - روما - فازت المتسابقة ميرا اسكولى من معهد مودارتك للأزياء بجائزة النسخة الرابعة والثلاثين من برنامج المواهب فى مجال الأزياء والذى يقام تحت رعاية اكاديمية الموضة فى روما.وتأخذ المسابقة فى الإعتبار كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع خاصة الأقمشة والاكسسوارات بهدف تشجيع المصممين الشباب .كما فاز أيضاً فى المسايقة: ذهبت جائزة إكسسوارات المجوهرات التي تم إنشاؤها بالتعاون مع أسبوع المجوهرات في ميلانو إلى كريستيان إمبريال وجائزة قسم الملابس الداخلية وملابس المنتجعات لآسيا ليسيسي وجائزة المنتجات الجلدية والأحذية إلى إيما أورسوتشي، وجائزة الفراء الذي تم تنظيمه بالتعاون مع Aip، إلى أليسيا ليزي وجائزة سيلكومو الخاصة لليوناردو فيزياليتي. (أنسامد).

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