تعاون بين إيطاليا وموزمبيق في مجال الأزياء

(أنسامد) - يوليو 8 - روما - التقى مسؤولو الرابطة الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الأزياء في إيطاليا والمسابقة الوطنية لمصممي الأزياء الشباب مع ممثلي شركة Ddb بموزمبيق التي تقدم خدمات إعلانية ودعاية وتسويق وأسبوع الموضة في موزمبيق لتعميق التعاون القائم بين الرابطة الإيطالية وأسبوع الموضة في موزمبيق وتطوير مشاريع جديدة.حضر الاجتماع أنطونيو فرانشيسكيني، المدير الوطني للرابطة الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الأزياء، وروبرتو كوربيلي، المدير الفني للمسابقة الوطنية لمصممي الأزياء الشباب، وفاسكو روشا، المدير العام لأسبوع الموضة في موزمبيق والمصممين الموزمبيقيين سانيا فاريندا أبو بكر، ووالتر نجازين ويلسون مابجاي وريسا جنيد باتيل.وبموجب اتفاقية التعاون بين الجانبين، سيتم تجديد مشاركة وفد إيطالي في أسبوع الموضة الموزمبيقي في ديسمبر المقبل.وقال فرانشيسكيني : إننا نعمل مع منظمي أسبوع الموضة في موزمبيق على تعزيز ما تم تحقيقه حتى الآن بهدف هيكلة برنامج يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية القوية ضمن سلسلة توريد الأزياء بأكملها.وتابع : ولا ننسى أننا، باعتبارنا الرابطة الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأزياء، شاركنا في هذا التعاون بفضل السفارة الإيطالية في مابوتو، وسنقدم أفكار مشاريعنا في أقرب وقت ممكن إلى كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووكالة التجارة الإيطالية لدعمها. (أنسامد).

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