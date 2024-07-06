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شراكة بين ماكس مارا وشيسيدو اليابانية في مجال العطور

06 يوليو 2024, 08:21

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 6 - روما - أعلنت شركة شيسيدو اليابانية المتخصصة في تصنيع مستحضرات التجميل ودار الأزياء الإيطالية ماكس مارا، عن شراكة طويلة الأمد في مجال العطور، والتي بموجبها ستحصل شيسيدو على الترخيص العالمي الحصري لتطوير وإنتاج وتسويق وتوزيع العطور تحت العلامة التجارية ماكس مارا.

سيتم دمج الشروط الأساسية للاتفاقية ضمن اتفاقية ترخيص رسمية.

وستتم إدارة الترخيص من قبل شركة شيسيدو إيميا، التابعة لشركة شيسيدو. في السنوات الأخيرة، شهد سوق العطور العالمي توسعًا مستمرًا وأصبحت العطور أحد عوامل نمو أنشطة شيسيدو في أوروبا.

ومن المتوقع أن يساهم تطوير وإنتاج وبيع عطور تحت علامة ماكس مارا التجارية في تعزيز النمو العالمي لقطاع العطور في شيسيدو.

وقال ماساهيكو أوتاني، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة شيسيدو : يهدف التعاون الجديد إلى توسيع العرض العالمي لكلتا الشركتين والاستفادة من خبراتهما المشتركة لإنشاء وتقديم منتجات مبتكرة، مضيفا : أنا متحمس للتعاون مع ماكس مارا التي تحظى بالتقدير في جميع أنحاء العالم لجودة الإنتاج والتصميم العالية.

ومن جانبه، صرح لويجي ماراموتي، رئيس قطاع مجموعات الأزياء لدى ماكس مارا : إنها علامة تجارية تمثل الفخامة الإيطالية ولها تاريخ ثري. إنها فرصة عظيمة لماكس مارا لبدء مثل هذا التعاون في قطاع صناعة العطور. (أنسامد).

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