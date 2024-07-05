الموضة الإيطالية تحصد جائزة بريميو ستريجا

(أنسامد) - يوليو 5 - روما - حصلت الموضة الإيطالية هذا العام على جائزة بريميو ستريجا الأدبية فى نسختها الثامنة والسبعين.وستقام احتفالية مساء الرابع من يوليو فى متحف فيلا جوليا الأتروسكانى فى روما حيث سترتدي العارضات تصميمات لكبار المصممين مثل دوناتيلا دى بيترانتونيو التي سترتدى ثوباً لإيترو، وكيارا فاليريو سترتدي ملابس ديور بالكامل ورافائيلا رومانيولو سترتدي فستاناً من ميسوني وداريو فولتوليني وباولو دي باولو سوف يعرضان ملابس لارديني وتوماسو جيارتوزيو سيعرض جوتشى.وتعتبر هذه الجائزة أفضل اعتراف أدبي بفضل الموضة والأناقة التي تتجلي مع نجوم مجتمع الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، من مؤلفين وأبطال عالم النشر وريادة الاعمال.جائزة ستريجا (Premio Strega) هي جائزة أدبية إيطالية تأسست عام 1947. وتمنح سنويًا لكتاب ينشر في إيطاليا في الفترة ما بين الأول من أبريل و31 مارس التالى وهي من أعرق الجوائز الأدبية في إيطاليا. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA