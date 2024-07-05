الموضة الإيطالية تحصد جائزة بريميو ستريجا

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

الموضة الإيطالية تحصد جائزة بريميو ستريجا

05 يوليو 2024, 08:56

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - يوليو 5 - روما - حصلت الموضة الإيطالية هذا العام على جائزة بريميو ستريجا الأدبية فى نسختها الثامنة والسبعين.

وستقام احتفالية مساء الرابع من يوليو فى متحف فيلا جوليا الأتروسكانى فى روما حيث سترتدي العارضات تصميمات لكبار المصممين مثل دوناتيلا دى بيترانتونيو التي سترتدى ثوباً لإيترو، وكيارا فاليريو سترتدي ملابس ديور بالكامل ورافائيلا رومانيولو سترتدي فستاناً من ميسوني وداريو فولتوليني وباولو دي باولو سوف يعرضان ملابس لارديني وتوماسو جيارتوزيو سيعرض جوتشى.

وتعتبر هذه الجائزة أفضل اعتراف أدبي بفضل الموضة والأناقة التي تتجلي مع نجوم مجتمع الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، من مؤلفين وأبطال عالم النشر وريادة الاعمال.

جائزة ستريجا (Premio Strega) هي جائزة أدبية إيطالية تأسست عام 1947. وتمنح سنويًا لكتاب ينشر في إيطاليا في الفترة ما بين الأول من أبريل و31 مارس التالى وهي من أعرق الجوائز الأدبية في إيطاليا. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

09:46

سالفيني يرفض تحذيرات ماتاريلا بشأن السلطة المطلقة

08:51

مفوضية اللاجئين: 90 قتيلاً ومفقودًا فى البحر المتوسط

14:33

مناخ: شركات التأمين الإيطالية تدفع تعويضات تبلغ 6 مليار يورو

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

09:46

سالفيني يرفض تحذيرات ماتاريلا بشأن السلطة المطلقة

08:51

مفوضية اللاجئين: 90 قتيلاً ومفقودًا فى البحر المتوسط

14:33

مناخ: شركات التأمين الإيطالية تدفع تعويضات تبلغ 6 مليار يورو