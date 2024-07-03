عروض دولية للموضة العالمية فى "روما ايتيرنا"

(أنسامد) - يوليو 3 - روما - تقام فى الفترة من 2 إلى 7 يوليو النسخة 11 من عروض "روما ايتيرنا" والتى تدور حول التطور العالمى لفن الخياطة وهو مخصص لازياء العلامات التجارية العالمية.وتتضمن هذه النسخة بالاضافة إلى عروض الأزياء فعاليات جانبية مختلفة حيث يدور الحدث الأول حول العلاقة بين الموضة والسينما وسيقام فى قاعة مكتبة فاتشيريا روما ..كما ستعرض دار لويجيى بوربون المجوهرات الثمينة والمدمجة مع الفساتين التراثية.وتعتبر الأزياء الراقية والإكسسوارات التي تقدمها روما ايتيرنا جزءاً بمشروع ثقافي وتاريخي للجميع ومن أجل الجميع لأنه يتضمن نظامًا خاصاً للموضة والعروض.إن هذا المعرض ليس مجرد حدث استثنائي من حيث التواصل، ولكنه يمثل فرصة لرواية قصة تعكس الموهبة والجمال الإيطالي والعالمي.يتضمن البرنامج 4 أيام مع فعاليات متنقلة مخصصة للأزياء والصناعات اليدوية الثرية والتي ستقام في العديد من المساحات المميزة التي تتركز في المجمع الحضري والمعماري في روما، باليورو. (أنسامد).

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