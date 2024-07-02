فلورنسا: عرض لأنسجة معاد تدويرها ذات أصباغ نباتية

(أنسامد) - يوليو 2 - روما - أقيم مؤخراً فى فلورنسا عرض للأنسجة ذات الأصباغ النباتية والخاضعة لإعادة التدوير .فقد أصبح التحول الأخضر لشركات الغزل حاسماً بشكل متزايد حيث عرضوا مجموعات جديدة لموسم خريف بيتى فيلاتى 95 فى فلورنسا.ويقدم العرض مجموعة متنوعة من مزيج الأقمشة التى يمكن أن تصنع ملابس لكل موسم: وكانت البداية عرض مزيج خاص من الكشمير والقطن وكذلك الصوف الطبيعى مع القطن العضوى وأيضا مزيج الكشمير مع الحرير .كما أكد العرض على فكرة الاستدامة من خلال تقديم الأصباغ النباتية والمعدنية والتى تعتمد علي الوان الطبيعة الأم وتستخدم الخيوط الطبيعية والألياف المعاد تدويرها مثل القطن الحيوى والحرير العضوى.وتقوم هذه الملابس بامتصاص حرارة الجسم او الاحتفاظ بها حسب الحاجة من خلال دمج خيوط النايلون مع مكونات من أصل نباتى اى خامات مناسبة لمواجهة المناخ القاسى ودرجات الحرارة المتطرفة. (أنسامد).

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