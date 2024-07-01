أكثر من 3500 مشتري في معرض بيتي فيلاتي

(أنسامد) - يوليو 1 - روما - انتهت فاعليات معرض الحياكة الذي أقيم في فلورنسا والذي سجل نفس معدلات المشاركة التي شهدها قبل عام، حيث شارك فيه أكثر من 3500 مشتري مع زيادة طفيفة في المشترين الأجانب (1700، أو 49% من الإجمالي)، قادمين من أكثر من 50 دولة.كما سجل المشترون الإيطاليون نفس مستويات العام الماضي. وبالنسبة للأسواق الخارجية، ارتفعت مشاركة بريطانيا والولايات المتحدة والصين وتركيا وإسبانيا وسويسرا واليابان وهولندا والدنمارك، فيما كانت المشاركة أقل من فرنسا وألمانيا.وصرح رافايلو نابوليوني، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الايطالية "بيتي إيماجين" : تشهد صناعة الغزل الإيطالية مرحلة من التكيف، بعد التباطؤ الذي سجلته عام 2023 بعد عامين من النمو والطلبات الكبيرة.وتابع : انطلاقا من هذه النسخة ومن معرض فورتيزا، أخبرتنا الشركات أن هناك مؤشرات واضحة على انتعاش ديناميكي للسوق وبالتالي آفاق جيدة للقطاع المواسم المقبلة. (أنسامد).

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