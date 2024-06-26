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نصائح كرستيانو روسو للحفاظ على الشعر من حر الصيف

26 يونيو 2024, 08:18

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 26 - روما - قدم مصفف الشعر الإيطالى الشهير كرستيانو روسى نصائح ثمينة للمرأة للحفاظ على شعرها مع بداية فصل الصيف والذهاب الى الشاطىء والتعرض لأشعة الشمس.

نصح روسى بضرورة البدء بعلاج مرطب ومغذى قبل أسبوع من الذهاب للشاطىء من خلال وضع الأقنعة التى تعتمد على الزيوت الطبيعية مثل زيت الأرجان أو زيت جوز الهند لتقوية الشعر وترطيبه بعمق .

وطالب بضرورة ارتداء قبعة واسعة لتجنب الأضرار التى تلحقها الشمس بالشعر حيث تجعله جافاً وهشاً وضرورة غسل الشعر جيداً بالماء العذب بعد الخروج من البحر لإزالة المياه المالحة والرمال العالقة بالشعر .

وعن السباحة فى حمامات السباحة نصح بضرورة ارتداء قبعة السباحة لحماية الشعر من الكلور وعدم الافراط فى استخدام مجففات الشعر وأجهزة التمليس دون حماية كافية. (أنسامد).

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