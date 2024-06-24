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افتتاح مركز للدعم الاقتصادي للمرأة في روما بالتعاون مع شي إن

24 يونيو 2024, 08:55

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 24 - روما - افتتحت منظمة "دريس فور ساكسيس" في روما مركزًا متعدد الوظائف في العاصمة الإيطالية لدعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة بدعم من شركة شي إن.

بعد سنوات من العمل الذي يعتمد حصريًا على العمل التطوعي، افتتحت المنظمة مقرها الجديد في روما.

يمثل افتتاح الفرع الجديد خطوة مهمة في دور المنظمة لدعم المرأة في تعزيز قدرتها المهنية والشخصية، ودعم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

سيوفر المركز مساحات وأدوات مناسبة للبحث عن عمل، كما سيكون أيضًا مكانًا للاجتماع والتجمع، حيث سيتمكن المستفيدون من الشعور بالترحيب والدعم في جميع الأوقات، ومتابعة الأنشطة التدريبية، وتبادل الأفكار مع بعضهم البعض ومع شبكة أكبر من المهنيين.

منذ مارس الماضي، قامت شي إن، عملاق التسوق عبر الإنترنت للأزياء، بدعم أنشطة مكاتب المنظمة في ميلانو وروما في العمليات اليومية والمبادرات الخاصة، بما في ذلك هذا المركز الجديد، وهو الأول المخصص لتقديم التدريب وتوفير خدمات دعم المرأة.

يعد الدعم المالي جزءًا من تعاون أكبر، حيث تبرعت شي إن بحوالي 400000 يورو (430000 دولار) لستة فروع تابعة للمنظمة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وسنغافورة. (أنسامد).

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