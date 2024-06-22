ارتفاع حجم مبيعات أزياء الأطفال لتسجل 3.2 مليار يورو

(أنسامد) - يونيو 22 - روما - سجل حجم مبيعات أزياء الأطفال ارتفاعا بلغت نسبته 0.7% خلال عام 2023 ليبلغ 3.2 مليار يورو، وذلك بفضل الصادرات للأسواق الدولية.وبالنسبة للسوق الوطنية والتي لا تزال مهيمنة على القطاع، فقد سجلت انكماشا بنسبة 3.7% بعد النمو الذي تم تسجيله خلال العامين الماضيين، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن منظومة الأزياء الإيطالية قبل عرض أزياء بيتي بيمبو 99، والذي يقام في الفترة من 19 إلى 21 يونيو في فلورنسا.وسجلت الصادرات نموا بنسبة 4.6% (1.5 مليار يورو)، فيما تأثرت الواردات لتتراجع بنسبة 2.4%، حيث سجلت نحو 2.7 مليار يورو.وفي عام 2023، سجلت صادرات ملابس الأطفال وحدها انخفاضا بنسبة 1.8% لتصل إلى حوالي 156.8 مليون يورو.وبالنظر إلى المناطق الجغرافية فيما يتعلق بمبيعات الأزياء، فقد سجلت مناطق الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتجاهًا متباينا، حيث تراجعت مع دول الاتحاد بنسبة 11.5%، ونمت مع الدول الأخرى بنسبة 10%.وانخفضت الصادرات لإسبانيا وفرنسا وسويسرا بنسبة 16% و10.4% و41.4% على التوالي، في حين سجلت المبيعات للولايات المتحدة نمواً كبيراً (+64.5%).وبالنظر إلى السوق الإيطالية، فيما يتعلق بقناة التوزيع، تؤكد سلاسل التوزيع على ريادتها على الرغم من تسجيلها انخفاض بنسبة5.1%.وفيما يتعلق بالعام الحالي وبالإشارة فقط إلى قطاع الأطفال، فقد لوحظ أن الصادرات في الشهرين الأولين ظلت عند مستويات سلبية حيث انخفضت بنسبة 11.3%. (أنسامد).

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