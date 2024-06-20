أزياء أطفال 2025 صديقة للبيئة

(أنسامد) - يونيو 20 - روما - تم تقديم 100 مجموعة من ملابس الأطفال معروضة فى بيتى بيمبو 99 تنتمى إلى إجمالى 160 علامة تجارية تحمل شعارات "صفر نفايات".وتعمل هذه العلامات على البحث عن ابتكارات لتحفيز الاستهلاك خاصة فى إيطاليا بعد النمو الذى تحقق مؤخراً حيث سجلوا انكماشاً العام الماضى بنسبة 3.7 % مقارنة بحجم مبيعات القطاع البالغ 3.2 مليار يورو كما نمت الصادرات بنسبة 4.6%.ويمثل هذا الاتجاه طريقاً نحو سلسلة توريد خاضعة للرقابة ومسئولة اجتماعياً لربيع وصيف 2025 تعتمد على المواد الطبيعية والمستدامة.وتضم المجموعات ملابس البحر بطبعات البحارة صديقة للبيئة وملابس سباحة آمنة للبشرة عند التعرض للشمس بالإضافة إلى فساتين مفعمة بالحيوية. (أنسامد).

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