كيتون، الأناقة تتجدد في الألوان والأشكال

(أنسامد) - يونيو 17 - روما - كشفت علامة الأزياء الإيطالية كيتون، عن مجموعتها الجديدة لموسم الربيع والصيف المقبل والتي قدمتها الدار في ميلانو، والتي تعد بمثابة خزانة ملابس مثالية لأي لحظة من اليوم ومخصصة للرجل كثير التنقل.تعكس المجموعة الأناقة والرقي بفضل مزيج جديد من الألوان، سواء كانت ظلال هادئة مثل البني أو مشرقة مثل الأصفر والأحمر الياقوتي والأخضر والبرتقالي، مما يجعل حتى البدلات الأكثر كلاسيكية تبدو أنيقة.تتميز المجموعة بتشكيلة من الألوان، والخطوط التي تصبح أكثر نعومة، والمواد الخام مثل الكشمير الخفيف للغاية، والكشمير الممزوج بالكتان، والكشمير الممزوج بالحرير.إلى جانب الأقمشة الممزوجة بقماش الدنيم، هناك أيضًا مجال للمطبوعات والأنماط المستوحاة من أواخر التسعينيات، والمربعات الكبيرة والرفيعة التي يبدو أنها مستوحاة من عمل جوزيف ألبرز.(أنسامد).

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