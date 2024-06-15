جورجيو أرماني يعود إلى نيويورك لافتتاح المبنى الجديد للدار

(أنسامد) - يونيو 15 - روما - سيعود مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني إلى نيويورك في شهر أكتوبر القادم لافتتاح المبنى الجديد للدار في شارع ماديسون.أعيد تصميم المبنى بالكامل ليشمل 10 وحدات سكنية، ومطاعم أرماني ومتاجر جورجيو أرماني الجديدة ومتجر أرماني/كازا، ليؤكد المبنى الجديد مدى حب أرماني للمدينة الأمريكية.وكتب جورجيو أرماني في منشور في صفحته على موقع إنستجرام : إنه إنجاز شخصي مهم لأنه يجسد رؤيتي للأسلوب في المدينة التي ربما ستكون الأولى التي رحبت به. ومن المقرر تنظيم فاعلية يوم 17 أكتوبر يتضمن عرض أزياء يليه احتفالية.وتابع أرماني : يسعدني العودة إلى نيويورك للاحتفال بمشروع مهم للغاية. لقد كان وجودي في هذه المدينة دائمًا مهمًا وكان بمثابة لحظات أساسية في مسيرتي المهنية، منوها أنه نظم في عام 2013 إحدى الفعاليات في منتزه هدسون ريفر بارك والتي حضرها 700 ضيف من كبار الشخصيات، من بينهم جلين كلوز، ليوناردو دي كابريو، لورين هاتون ورينيه زيلويجر. (أنسامد).

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