لاعب التنس الإيطالي سينر يؤثر على صيحات الأزياء الرجالية

(أنسامد) - يونيو 13 - روما - ظهر تاثير لاعب التننس الإيطالى الشهير يانيك سينر على صيحات الأزياء الرجالية خاصة مع البداية الوشيكة لأوليمبياد باريس.وقد لوحظ هذا التأثير فى فيلم لوكا جوادا نيينو الأخير "شالينجرز" والحقيقة هي أن عالم الموضة الرجالية يتأثر بشكل كبير بعالم الرياضة والتنس.ولعدة أعوام، ظهرت موضات الملابس الخفيفة التى تعكس الاسترخاء مثل السترات غير المبطنة والسراويل ذات الاربطة وأصبحت علامة واضحة على الطريقة الجديدة فى ارتداء الرجال المعاصرين الذين يفضلون الملابس المريحة.ليس من قبيل الصدفة أن اثنين من عمالقة السلع الفاخرة مثل غوتشي ولويس فويتون قد أعلنا مؤخرًا عن وجوه حملاتهما الإعلانية لموسم ربيع وصيف 2024: يانيك سينر للدار الفلورنسية، والاثنان رافائيل نادال وروجر فيدرر للعلامة الفرنسية. ويبدو إن تأثيرات "قلب التنس" هي اتجاه سيستمر مع ربيع/صيف 2025. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA