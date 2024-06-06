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عرض أزياء جوتشى فى ترينالى ميلانو

06 يونيو 2024, 09:51

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 6 - روما - تقدم دار أزياء جوتشى للازياء الراقية مجموعة ربيع وصيف 2025 الرجالية يوم 17 يونيو فى ترينالى أسبوع الموضة المقبل فى ميلانو.

وهذه المجموعة من تصميم المدير الإبداعى ساباتو دى سارنو.

ويعد اختيار الموقع دليلاً على الإيمان بتقاليد الدار المتمثلة فى نسج الروابط بين الموضة والقضايا الثقافية الأوسع ويوفر مساحة تتطور فيها حوارات جديدة بفضل التنوع والتبادل والحرية التى يثيرها الفن لدى مراقبيه.

واختيار الترينالى يوضح احترام جوتشى للتقاليد الإيطالية حيث تتلاقى الحرفية والابتكار بالاضافة الى البانوراما الثقافية التى تمثلها ميلانو .

منذ تأسيسها عام 1923 رسخ الترينالى نفسه كأحد المؤسسات الثقافية الرائدة فى العالم فى مجالت التصميم والهندسة المعمارية والفنون البصرية والمسرحية. (أنسامد).

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