مجموعة"او تى بى"الإيطالية تتبنى مهارات جديدة فى مجال الأزياء

(أنسامد) - يونيو 4 - روما - بدأ تلقى طلبات الالتحاق بالنسخة الرابعة من مدرسة الأساتذة وهو مشروع التدريب الداخلى الذى تنقل من خلاله مجموعة "او تى بى" الإيطالية المعارف والمهارات التى تجعل من شعار "صنع فى إيطاليا" امتياز معترف به فى جميع انحاء العالم.وسيظل الباب مفتوحاً لتلقى طلبات الاشتراك حتى 14 يونيو.تواصل مجموعة "او تى بى" الإيطالية للأزياء جهودها لإنشاء جيل جديد من المهنيين فى صناعة الأزياء الفاخرة بهدف الإستفادة من رأس المال البشرى الموجود على الساحة الدولية ومنصة الإنتاج والخدمات اللوجيستية .وفقاً لبيانات اتحاد غرف التجارة الإيطالية انه من المتوقع ان يندرج نحو 75 الف شخص بين 2024-2028 فى سلسلة توريد الموضة الفاخرة لتحقيق الإكتفاء حيث سيصل عدد العاملين فى المجال 483 الف عام 2028.وسيتطلب التسجيل بالدورة تقديم سى فى فيديو مدته 60 ثانية تلخص تجارب وطموحات المتقدم بالاضافة للاسباب التى دفعته للمشاركة فى المبادرة. (أنسامد).

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