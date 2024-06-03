مشروع بافو، حياة جديدة للأقمشة المستعملة لأغراض اجتماعية

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

مشروع بافو، حياة جديدة للأقمشة المستعملة لأغراض اجتماعية

03 يونيو 2024, 09:22

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - يونيو 3 - روما - دشنت العلامة التجارية "أوترو أمور" Otro Amor للملابس النسائية إيطالية الصنع مشروعا يحمل اسم بافو Pafu. ونشأت أوترو أمور في روما على يد اثنتين من رائدات الأعمال جيورجيا بيتزيلا وأليسيا بانزا بهدف إنشاء رابط بين الماضي والمستقبل.

من خلال إعادة استخدام الملابس المعيبة التي تبرعت بها شركة يونيكلو التي تدعم المشروع وتروج له واستخدام بقايا أقمشة من مختبرها الخاص، أنشأت أوترو أمور سلسلة محدودة من الدمى التي يمكن شراؤها من قنوات مبيعات العلامة التجارية.

سيتم التبرع بعائدات كل قطعة مباعة بالكامل إلى مؤسسة Mente، وهي منظمة ذات أغراض مدنية وعلاجية وترفيهية شاملة تعزز المبادرات التي تهدف إلى تقديم المساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية للقاصرين والمراهقين المصابين بالتوحد وغيره من اضطرابات النمو العصبي، بهدف تعزيز وتطوير وتنفيذ أنظمة علاج ورعاية أفضل.

يتمثل الهدف الأسمى لمشروه بافو في الاهتمام بالماضي لخلق مستقبل أفضل، وتعزيز مفهوم إعادة الاستخدام والاقتصاد الدائري وخلق حوار بين الأجيال المختلفة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

08:39

إيطاليا:مكافحة الاحتكار تنذر 13 شركة للطاقة والغاز

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

08:39

إيطاليا:مكافحة الاحتكار تنذر 13 شركة للطاقة والغاز