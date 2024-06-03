مشروع بافو، حياة جديدة للأقمشة المستعملة لأغراض اجتماعية

(أنسامد) - يونيو 3 - روما - دشنت العلامة التجارية "أوترو أمور" Otro Amor للملابس النسائية إيطالية الصنع مشروعا يحمل اسم بافو Pafu. ونشأت أوترو أمور في روما على يد اثنتين من رائدات الأعمال جيورجيا بيتزيلا وأليسيا بانزا بهدف إنشاء رابط بين الماضي والمستقبل.من خلال إعادة استخدام الملابس المعيبة التي تبرعت بها شركة يونيكلو التي تدعم المشروع وتروج له واستخدام بقايا أقمشة من مختبرها الخاص، أنشأت أوترو أمور سلسلة محدودة من الدمى التي يمكن شراؤها من قنوات مبيعات العلامة التجارية.سيتم التبرع بعائدات كل قطعة مباعة بالكامل إلى مؤسسة Mente، وهي منظمة ذات أغراض مدنية وعلاجية وترفيهية شاملة تعزز المبادرات التي تهدف إلى تقديم المساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية للقاصرين والمراهقين المصابين بالتوحد وغيره من اضطرابات النمو العصبي، بهدف تعزيز وتطوير وتنفيذ أنظمة علاج ورعاية أفضل.يتمثل الهدف الأسمى لمشروه بافو في الاهتمام بالماضي لخلق مستقبل أفضل، وتعزيز مفهوم إعادة الاستخدام والاقتصاد الدائري وخلق حوار بين الأجيال المختلفة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA