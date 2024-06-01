أكثر من 30 ألف زائر لمعرض الأزياء الرجالية في ماكسي

(أنسامد) - يونيو 1 - روما - حقق معرض الأزياء الرجالية الذي استضافه المتحف الوطني لفنون القرن الحادي والعشرين "ماكسي" في العاصمة الإيطالية روما، نجاحا كبيرا، حيث شارك فيه أكثر من 30 ألف زائر.تم تنظيم المعرض الذي اختتمت فاعلياته في 26 مايو، بعنوان "قطاع الطرق الأنيقين. فن الأزياء الرجالية"، وتناول موضوعه ظاهرة قطع الطرق.صمم المعرض وأشرف عليه ستيفانو دومينيلا، والمنسقان جييرمو ماريوتو وبونيزا جيورداني أراجنو.وقال ستيفانو دومينيلا : لم يفتح المعرض التركيز على واحدة من أهم الفترات التاريخية للأمة فحسب، بل جعل من قُطاع الطرق نموذجا وصفيا للأسلوب، وكشف عن أشكال جديدة من الموضة يمكن تتبعها في الأزياء التي يرتديها هؤلاء الهاربون.وبعد انتهاء فاعلياته في روما، سيواصل المعرض برامجه وأنشطته، حيث وصلت طلبات مختلفة لاستضافة المعرض في إيطاليا وخارجها، من مدريد إلى المنامة في البحرين، وصولاً إلى سانتياغو في تشيلي. (أنسامد).

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