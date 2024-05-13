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بيع حصة الأغلبية لدار الأزياء الإيطالية كارلو بيجناتيللي

13 مايو 2024, 08:47

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مايو 13 - روما - أعلنت دار الأزياء الإيطالية كارلو بيجناتيللي، التي تأسست في مدينة تورينو عام 1968، عن بيع حصة الإغلبية للشركة القابضة Gd التي يرأسها رجل الأعمال فرانشيسكو جيانفالا وريكاردو دي باتيستا.

وسيحتفظ مؤسس الدار كارلو بيجناتيللي، ببعض الأسهم في الشركة التي قادها إلى النجاح.

وسيتم الإعلان عن مجلس الإدارة الجديد للعلامة التجارية من خلال فاعلية كبيرة في تورينو، المدينة التي انطلقت منها منذ أكثر من 50 عامًا، في 19 مايو الجاري.

وسوف يستضيف ‫قصر فيناريا الملكي عرض أزياء الزفاف الخاص هذا لتقديم مجموعة ربيع وصيف 2025.

وقال الرئيس التنفيذي الجديد أليساندرو روسي : تعد هذه العملية الأولى ضمن حزمة من الاستثمارات التي تهدف لتطوير العلامة التجارية في الأشهر المقبلة.

تتواجد الدار اليوم في جميع أنحاء العالم من خلال أكثر من 200 متجر متعدد العلامات التجارية وتهدف إلى تعزيز مكانتها الدولية، لا سيما في آسيا والشرق الأوسط والصين والهند وأمريكا الجنوبية. (أنسامد).

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