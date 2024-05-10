إيطاليا : ثقافة الملابس المستعملة وإعادة إحياء الماضي الثري

(أنسامد) - مايو 10 - روما - ازداد انجذاب الشباب الإيطالي إلى صيحات ملابس الأباء والأجداد وكرستها الموسيقى والأفلام والمسلسلات القديمة وعلى رأسها موسيقى البيتلز ورولينج ستونز.وقد أثرت هذه الحالة من الحنين على أجيال لم تعش السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.وقد تسببت هذه الحالة في إعادة النظر في الموضة من حيث الإستدامة واحترام البيئة وإعادة اكتشاف التقليد الحرفي فيما يتعلق بالانتاج الضخم والعشوائى للأزياء والأثاث والمفروشات من خلال منصات خاصة بذلك، مثل هولي جارمز ومتجر هولي هاوس وبرونيولي التاريخي في روما.ويهدف إلى إشراك الشباب وتعزيز ثقافة ضد الهدر تتعارض مع الموضة السريعة التي لا يتم التحكم في سلسلة إنتاجها في كثير من الأحيان بسبب استغلال العمال والتأثير البيئي.وصل حجم مبيعات الملابس المستعملة في 2023 إلى 26 مليار يورو خلال عشر سنوات وقد ارتفع بنسبة 140% عبر الإنترنت حيث أصبح استخدام الملابس المستعملة سلوكاً راسخاً ومتزايداً في عادات الاستهلاك لدى الإيطاليين. (أنسامد).

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