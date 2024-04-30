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أسبوع التصميم فى قصر فيرساتشى

30 أبريل 2024, 10:18

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 30 - روما - أقيم مؤخراً أسبوع التصميم فى قصر فيرساتشى حيث تقدم رحلة صوتية وموسيقية عبر الغرف المختلفة التى انشئت بالتعاون مع محطة إذاعية مستقلة "رحيم" فى ميلانو تتخللها أصوات تحكى بعض الأحداث التى جرت داخل أسوار القصر :من بينها "لقاء بين فندى وعرض فيرساتشى فور ذا فينداتشى" وميلاد عارضاتأزياء عرض فيرساتشى لخريف وشتاء 1991 والذى أقيم فى فناء القصر والحفلات التى جمعت المتعاونين والمواهب الإبداعية من عائلة فيرساتشى .

وقسمت أجنحة القصر إلى مناطق للمعيشة وتناول الطعام والنوم وكلها تضم المجموعة الجديدة.ويتطور المعرض داخل القصر حتى يصل إلى الفناء المركزى المغطى بأرضية سيراميك فيراستشى من الأحجار الكريمة مع مجموعة الأثاث الجديدة التى تحمل علامة الدار بالاضافة إلى الأقمشة والأثاث والمصابيح والارائك والسرير الكبير. (أنسامد).

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