مجموعة ميروليو تشترى دار أزياء تروساردى من كواترو

(أنسامد) - مارس 14 - روما - أكملت مجموعة ميرولو صفقة الاستحواذ على بيت أزياء تروساردى الفاخرة من كواترو ار.وتهدف الصفقة إلى إعادة هيكلة وتوسيع الدار الموجودة فى ميلانو لضمان الاستمرارية الصناعية للدار التى تمتلك فعلياً 9 فروع.فى إطار الصفقة تدخل تروساردى فى مجموعة ميروليو بصفتها علامة تجارية مستقلة وتحتفظ بمقرها الاجتماعى فى عاصمة لومبارديا.وتستهدف الصفقة 15 متجراً فى إيطاليا الأرشيف التاريخى وحقوق الترخيص .ويقول بيان ميروليو إن الهدف هو نقل تروساردى إلى ما هو أبعد من حدود عالم الموضة لتشمل المنتجات والخدمات التى تجسد جوهرها فى نمط الحياة.وقد تأسست العلامة التجارية فى عام 1911 وهى تتبنى نمواً متعدد القنوات وهى استراتيجية تركز على الأسواق الرئيسية فى إيطاليا وأوروبا الشرقية والشرق الاوسط حيث تتمتع بسمعة قوية.ويؤكد البيان "نحن عازمون على تعزيز مزيج من الأناقة والتنوع الذى ميز تروساردى دائماً مع الاخذ فى الاعتبار أسلوب الحياة وقيم المجتمع والعميل المعاصر". (أنسامد).

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