انتخاب جيوفانا تشيوليني رئيسة لجمعية شركات إنتاج الأحذية

(أنسامد) - مارس 11 - روما - تم انتخاب جيوفانا تشيوليني في منصب رئيسة جمعية "أسوكالسا توريفيتشي" Assocalzaturifici التي تمثل الشركات الصناعية العاملة في قطاع إنتاج الأحذية، وذلك خلال إجتماع الجمعية العمومية.وستكون الاستدامة، والرقمنة، والابتكار، والصناعة الإيطالية، ودعم الشركات الصغيرة كقاطرة لتطوير القطاع مع التركيز على التدريب لجعل صناعة الأحذية قطاعا جذابا للشباب، هي المبادئ التوجيهية لسياسة تشيوليني التي ستظل في منصبها حتى يونيو 2027.تضم الجمعية أكثر من 450 شركة مسجلة، وتمثل الشركات الصناعية العاملة في قطاع إنتاج الأحذية على المستوى الوطني.وصرحت تشيوليني : إنه لمن دواعي سروري أن أتولى هذا المنصب. هناك عمل مهم ينتظرنا، مضيفة : يجب أن نواجه موقف صعب يأتي في إطار سياق جيوسياسي تهيمن عليه حالة من عدم اليقين، بمبادرات ومشاريع تدعم أعمالنا في الأسواق الدولية.وسلطت الضوء على أبرز جوانب برنامجها، بدءًا من الدعم على المستوى الدولي، إلى تعزيز الأسواق الكبيرة، والبحث عن الأسواق الناشئة، وحتى التعاون مع المعاهد التقنية الرئيسية والمدارس المهنية لتشجيع تجدد الأجيال. (أنسامد).

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