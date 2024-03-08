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مديرة قصر كازيرتا تصمم ملابس لجمعيات مكافحة العنف

08 مارس 2024, 09:03

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 8 - روما - أصبحت مديرة القصر الملكي في كازيرتا تيزيانا مافي، مصممة أزياء لجمعية تعتني بالنساء اللاتي تتعرضن للعنف.

سيتم تقديم مجموعة الملابس الجديدة التي صممتها المهندسة المعمارية يوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس إلى جمعية "إيفا لاب " في كازيرتا.

وتتميز مجموعات الفساتين التي صممتها، بالقصات الهندسية والكسرات وتعبر عن رغبة النساء في الحرية وجميعهن لديهن خبرة فى مكافحة العنف.

وجاءت الملابس مصنوعة من الحرير الذي تبرعت به دار أزياء جوتشى الإيطالية إلى "إيفا لاب" كجزء من مشروع جوتشى لإعادة الإستخدام الإبداعي للمواد الفائضة.

وتدير جمعية إيفا، ستة مراكز لمكافحة العنف وثلاث دور للإيواء في كامبانيا وجعلت من توظيف النساء اللاتي تعرضن للعنف سمة مميزة لمنهجية التدخل الخاصة بها. (أنسامد).

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