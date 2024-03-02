أربع دور أزياء تقدم مجموعاتها عبر منصة روما كوتور

(أنسامد) - مارس 2 - روما - عادت الأزياء الراقية في روما لتتصدر المشهد من جديد، حيث قدمت أربع دور أزياء إيطالية - بعد مرور عام ونصف على إغلاق معرض التاروما - مجموعات الأزياء الراقية الخاصة بها في 28 فبراير في روما، في قاعى برنيني في فندق بالازو ريبيتا، وهو مبنى تاريخي يعود للقرن السادس عشر ضمن مشروع "روما كوتور".وشارك في هذا الحدث، الذي تم تنظيمه برعاية قسم الفاعليات الكبرى والرياضة والسياحة والأزياء في بلدية روما، أربعة شخصيات من أبرز أسماء مصممي الأزياء الراقية الإيطاليين الذين خطوا خطواتهم الأولى في العاصمة روما، وهم جيادا كورتي، وجيان باولو زوكاريلو، وميكيلي ميلونيكو ونينو ليتيري.وكانوا يتواجدون بشكل دائم في الأحداث المؤسسية الماضية في العاصمة، والتي لعبت فيها دور الأزياء الإيطالية التاريخية الأخرى أيضا دورا أساسيًا، مثل باليسترا، وسارلي، وجاتينوني.ويعد مشروع "روما كوتور" مشروع رائد مخصص لمصممي الأزياء الذين ساهموا على مر السنين في تسليط الضوء على معرض التاروما. وستعتمد الإصدارات المستقبلية على نجاحه. (أنسامد).

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