أول مجموعة من تصميم أدريان أبيولازا لدار موسكينو

(أنسامد) - فبراير 26 - روما - كشفت دار الأزياء الإيطالية موسكينو، عن أول مجموعة للدار من تصميم أدريان أبيولازا، الذي تم تعيينه في منصب المدير الإبداعي الجديد للدار بعد فترة وجيزة من وفاة دافيد رين بشكل مفاجئ، الذي تم تعيينه بدوره ليحل محل جيريمي سكوت.وتم إنتاج هذه المجموعة في وقت قياسي، أقل من شهرين تقريبًا، وتعكس جوهر دار أزياء موسكينو، وفي المقام الأول رؤية مؤسسها فرانكو موسكينو.منذ التجربة الأول، ركز المصمم ذو الأصول الأرجنتينية، الذي يتمتع بخبرة طويلة في دار أزياء لويفي وغيرها من دور الأزياء، على العودة إلى رؤية أكثر إخلاصا لرؤية المؤسس فرانكو.وأوضح في تصريحات صحفية عشية العرض، أن هدفه هو نقل عالم فرانكو إلى عالم اليوم، وتحويله إلى عالم أكثر واقعية. وفي الواقع، فإن المجموعات التي تم تقديمها خلال عرض الأزياء في ميلانو كلها رائعة للارتداء. (أنسامد).

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