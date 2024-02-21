سلسلة وثائقية بعنوان "موضة..ثورة إيطالية" فى 24 فبراير

(أنسامد) - فبراير 21 - روما - تقدم يوم 24 فبراير سلسلة وثائقية بعنوان "موضة..ثورة إيطالية" من انتاج سكاى اوريجينال على قناة سكاى الوثائقية وهي ليست سلسلة سردية حول شعار "صنع فى إيطاليا"ولكنها قصة فريدة تتعلق بالعلاقة بين الملابس والادوار الاجتماعية خلال قرن تميز بالتغيرات التاريخة.ويتكون الوثائقى من 4 حلقات ويعتبر رحلة عبر الموضة والستايل الايطالى ويعكس اهم جزء من التاريخ ويسلط الضؤ علي العقود الاولى من القرن العشرين وحتى يومنا هذا.وتنشأ القصة التاريخية والتأملات من نسيج المقابلات مع خبراء الموضة والأبطال الذين يختلفون عن بعضهم البعض سواء من حيث الآراء والتأملات أو من حيث الأدوار.وقد شارك فى اللقاءات المدير الإبداعي ومصمم ازياء المشاهير نيك سيريوني إلى عارضة الأزياء السابقة وأستاذ أنثروبولوجيا الموضة بينيديتا بارزيني، ومن منظرة الموضة ماريا لويزا فريزا إلى الناقد أنجيلو فلاكافينتو، ومن مصمم الأزياء ماسيمو كانتيني باريني إلى مبدع الأزياء روبرتو كابوتشي، ومن عالم الأزياء أوغو فولي إلى المصور أوليفييرو توسكاني. (أنسامد).

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