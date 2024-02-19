ميوتشا برادا : الموضة تمثل جزءا كبيرا في حياتي

(أنسامد) - فبراير 19 - روما - قالت مصممة الأزياء وسيدة الأعمال الإيطالية ميوتشا برادا، إن الموضة تمثل ثلث حياتها، بينما تمثل الثقافة ومؤسسة برادا الثلث الثاني، ثم العائلة والأصدقاء، وربما بعض المرح والمتعة، مشيرة إلى أن هذه الجوانب تتشابك مع بعضها البعض.وأضافت ميوتشا برادا في مقابلة لعدد مارس من مجلة فوغ إيطاليا: "أحاول أن أجعل حياتي مفيدة". ميوتشا امرأة يسارية، حاصلة على دكتوراه في العلوم السياسية، وعضوة سابقة في الحزب الشيوعي الإيطالي، ،وناضلت آنذاك من أجل حقوق المرأة.وتابعت : "دائما ما كنت أعتقد أنه لا يوجد سوى مهنتان نبيلتان: السياسة والطب، مضيفة : كان العمل في صناعة الملابس بمثابة كابوس بالنسبة لي. لقد شعرت بالخجل الشديد، لكنني فعلت ذلك على أي حال.وانتصر حب الأشياء الجميلة.وأردفت ميوتشا برادا : أنا أعمل في شركة للمنتجات الفاخرة، وليس من السهل التوفيق بين هذا العمل وبين الموقف السياسي مثل موقفي. لقد كان هذا دائمًا أكبر تناقض في حياتي.تبلغ ميوتشا برادا من العمر 74 عامًا. أنشأت علامتي الأزياء برادا وميو ميو، وترأس مع زوجها باتريزيو بيرتيلي مجموعة برادا المتخصصة في المنتجات الفاخرة وذات مكانة عالمية. (أنسامد).

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