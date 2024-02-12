اتفاقية بين مارني وكوتي في قطاعات العطور ومنتجات التجميل

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - أعلنت شركة كوتي، إحدى شركات التجميل الأكثر شهرة في العالم، والتي تمتلك مجموعة من العلامات التجارية الشهيرة في قطاعات العطور ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والجسم، وشركة مارني، علامة الأزياء الإيطالية التابعة لمجموعة او تى بى، عن اتفاقية ترخيص جديدة لتطوير وإنتاج وتوزيع مجموعة من العطور ومنتجات التجميل إلى ما بعد عام 2040.تؤكد هذه الاتفاقية الجديدة التزام كوتي بتعزيز حضورها في قطاع العطور الفاخرة من خلال شراكة طويلة الأمد مع مارني مبنية على القيم والخبرات المشتركة والابتكار والإبداع.وقال سو نابي، الرئيس التنفيذي لشركة كوتي : يسعدنا أن نعلن عن الشراكة الجديدة مع مارني، وهي علامة تجارية معروفة بابتكارها وإبداعها ونهجها الشبابي والفريد من نوعه في مجال الرفاهية.تحظى مارني بشهرة كبيرة في صناعة الأزياء، وخاصة في آسيا وأوروبا.وتتوافق اتفاقية الترخيص هذه مع التوجه الاستراتيجي لشركة كوتي للتركيز على قطاعات الأزياء ذات الإمكانات المتعددة الفئات والتي تحظى بإقبال كبير في الأسواق الرئيسية.وأضاف : يسعدنا أن نبدأ العمل مع مارني لتطوير مجموعة من المنتجات المتميزة التي تضفي الحيوية على أسلوب العلامة التجارية.ومن جانبها قالت باربرا كالو، الرئيس التنفيذي لشركة مارني : التحالف مع كوتي بمثابة قوة رائدة في قطاع التجميل ويمثل لحظة حاسمة في تطور مارني، بما يتماشى مع طموحنا لتقديم تجربة شاملة للعلامة التجارية. (أنسامد).

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