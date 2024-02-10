عروض الأزياء في معرض فييرا ميلانو في شهر فبراير

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - تستانف عروض الأزياء العالمية الستة معا في شهر فبراير في معرض فييرا ميلانو بمشاركة ما يقرب من 3000 علامة تجارية في الفترة من 18 إلى 22 فبراير الجاري، من بينها معارض ميكام، ميبل، ومعرض ميلانو للمجوهرات والأزياء.ويشهد شهر فبراير تنظيم معارض ميكام ( المعرض الدولي للأحذية)، ميبل (المعرض الدولي المخصص للسلع الجلدية وإكسسوارات الموضة)، ذا وان ميلانو Theonemilano (معرض الملابس الخارجية والأزياء الراقية).كما يشهد شهر فبراير أيضا تنظيم معارض لينيابيل (المعرض الدولي المخصص لقطاع الجلود)، ومعرض ميلانو للمجوهرات والأزياء، ومعرض تقنية سيماك للدباغة، ومعرض تقنيات صناعة الأحذية والسلع الجلدية والدباغة الذي سيقام في سبتمبر.ومن بين المواضيع الكلية التي تتشاركها نسخة هذا العام، الاستدامة في المقام الأول، ولكن أيضًا التجربة الحسية وورؤية مستقبلية إيجابية ثم الاتجاهات. (أنسامد).

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