ميليري : الأسلوب والجمال فلسفة ايسيلور- لوكسوتيكا الجديدة

(أنسامد) - فبراير 5 - روما - قال فرانشيسكو ميليري، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ايسيلور- لوكسوتيكا، إن الأسلوب والجمال هما أيضا بمثابة فلسفة جديدة، والتي دخلت أخيرًا عالم العمل، مضيفا : في مجموعتنا نقوم بإعادة تصميم المصانع والمكاتب في جميع أنحاء العالم بمفهوم وتنظيم جديدين.وأضاف ميليري خلال عرض دار "برونيلو كوتشينيلي" الذي روجت له المجموعة الإيطالية الفرنسية في ميلانو : نشعر بمسؤولية قوية في الجمع بين أولئك الذين يمكنهم الاستفادة من العمل الذكي وأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إليه لأسباب فنية.وتابع : إن جمال التعاون مع برونيلو، بالنسبة لشركة ضخمة مثل ايسيلور- لوكسوتيكا، والتي تعتبر بمثابة مجتمع يضم 200 ألف شخص في أكثر من 150 دولة، هو ما جلب المرح إلى عالمنا.وأردف قائلا : فاعلية الأسبوع القصير هي المحاولة الأولى لإعادة التوازن وتحقيق الكرامة في العمل. في كل مرة يقول برونيلو "عامل" يذكرني بليوناردو ديل فيكيو، لأنه بهذه الكلمة يعبر عن امتنانه الكبير.وأضاف : في كل مرة كان لديه نصف ساعة للراحة، لم يكن يفوت أبدًا فرصة الذهاب إلى المصنع ليكون عاملاً، ويتعلم من أولئك الذين يخرجون المنتج إلى الحياة بأيديهم وإبداعهم. وهذا تعليم لن ننساه أبدًا.وقعت دار الأزياء برونيلو كوتشينيلي ومجموعة ايسيلور- لوكسوتيكا اتفاقية ترخيص حصرية في نوفمبر 2022 لتصميم وإنتاج وتوزيع النظارات والنظارات الشمسية، والتي ستربط الشركتين على مدى العقد المقبل.(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA