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مجموعة أرماني الجديدة تعبر عن الانفتاح على ثقافات مختلفة

29 يناير 2024, 08:58

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 29 - روما - تعتبر الموضة بالنسبة لدار الأزياء الإيطالية جورجيو أرماني، مسألة جدية، ولكنها يمكن أن تصبح أيضا لعبة، أو هروبا، أو لحظة توقف.

ويحدث هذا بشكل خاص مع تصميم الأزياء الراقية، وهي المساحة التي يسمح فيه المصمم لنفسه بالكشف عن عناصر غير متوقعة من الإبداع.

وفي هذا الإطار، تتميز مجموعة ربيع/صيف 2024 الجديدة لدار أزياء جورجيو أرماني بأنها تعبر عن روح أرماني بشكل عميق في انفتاحها على الثقافات المختلفة، وفي السعادة التي تستكشف بها عوالم بعيدة تتجاوز الحدود.

لكنها في الوقت نفسه تثير الإعجاب في الخفة المرحة التي تميزها، في جمال الدانتيل، والتطريز الدقيق، والتطبيقات المتقنة، في الضفائر الرفيعة التي تزين الشعر وتلامس الكتفين.

وتعتبر هذه المجموعة بمثابة رحلة خيالية بالكامل، من الغرب إلى الشرق، مع فساتين مثل الكيمونو، ومشدات صغيرة، وسترات طويلة وسراويل ضيقة من الأسفل. (أنسامد).

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