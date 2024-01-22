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تكريم دار أزياء فالنتينو لدورها في المساواة بين الجنسين

22 يناير 2024, 08:33

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 22 - روما - أعلنت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة "فالنتينو" عن حصولها على شهادة تكريم عن دورها في المساواة بين الجنسين، لتؤكد مكانتها كواحدة من أوائل الشركات في قطاع المنتجات الفاخرة التي تحصل على مثل هذا التكريم.

يؤكد هذا التكريم اهتمام الدار باعتماد مسار ونظام يضمنان المساواة بين الجنسين والشمولية في مكان العمل.

وتعد شهادة المساواة بين الجنسين بمثابة اعتراف إيطالي، وتأتي ضمن الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود التي تهدف إلى تعزيز نهج مسؤول من خلال تشجيع وتحفيز الشركات على تنفيذ سياسات مناسبة تهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين ودعم التقدم المهني للمرأة.

تتغلغل هذه الرؤية المتمثلة في الشمولية والمساواة في كل جانب من جوانب مجتمع فالنتينو على المستوى الدولي، مما يؤكد التزام العلامة التجارية بتعزيز وتشجيع الشمولية داخل هيكل الشركة.

وقد تم إجراء عمليات التدقيق والمراجعة من قبل شركة ﺑﻴﺮو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس التي قامت بتحليل أداء جميع الكيانات القانونية الإيطالية التابعة لدار فالنتينو.

تقوم الشهادة بتقييم سلسلة من المؤشرات النوعية والكمية، منظمة في ستة مجالات كلية متميزة، وتقدم منظورًا كاملاً وواضحًا وشاملا حول القضايا المركزية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين: الثقافة والاستراتيجية، والحوكمة، والموارد البشرية، وفرص النمو وإدماج النساء في الشركة، والمساواة في الأجور، وحماية الأبوة، والتوازن بين العمل والحياة الخاصة. (أنسامد).

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