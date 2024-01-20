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رينزو روسو أحد الشخصيات الأكثر تأثيرا خلال العام الماضي

20 يناير 2024, 08:22

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 20 - روما - يعد رينزو روسو أحد الشخصيات الأكثر تأثيرا خلال العام الماضي، حيث حصل مؤسس العلامة التجارية للأزياء ديزل ورئيس مجموعة OTB، على المركز 23 في قائمة الأشخاص الأكثر إلهاماً في العالم الصادرة عن مجلة Ooom في نسختها الثامنة.

يتم تقديم القائمة من قبل مجلة Ooom ويتم إعدادها من قبل فريق التحرير الخاص بها بمساهمة لجنة تحكيم دولية.

احتفل رجل الأعمال الإيطالي بمرور 45 عامًا على إنشاء شركة ديزل في عام 2023، العلامة التجارية التي سمحت له بالنمو وإنشاء إمبراطوريته الخاصة به، وهي مجموعة OTB العالمية للأزياء التي تضم أكثر من 6000 موظف حول العالم.

تمتلك المجموعة اليوم أيضا العلامات التجارية جيل ساندر، وميزون مارجيلا ومارني وفيكتور اند رولف وتسيطر على شركتي وStaff International وبريف كيد، كما تمتلك حصة في العلامة التجارية الأمريكية Amiri. (أنسامد).

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