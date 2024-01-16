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خزانة الملابس الفاخرة للرجال فى اسبوع ميلانو

16 يناير 2024, 09:45

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 16 - روما - استعرضت العلامة التجارية بيليونير 17 مظهرا للرجال فى اسبوع الموضة للرجال فى ميلانو الذى اقيم فى فندق سافويا بالاضافة لاربعة ازياء نسائية لاول مرة وهذه الموديلات مستوحاة من نمط حياة الرجل الذى يسافر كثيرا وتعكس حياة الترف والملابس التى يمكن ارتداؤها فى التنزه فى مراكش او لندن واحتساء المشروبات وتناول القهوة او اثناء رحلة بحرية بين دبى وابوظبى وتتضمن لوحة الالوان درجات محايدة وناعمة تتدرج من البيج الى البنى والشوكولاتة الى الرمادى وتستخدم الدارقماش الجاكار الثلاثى الابعاد ويضفى لمسة عصرية على التصميمات الكلاسيكية وتم تنسيق السترة ذات الياقة المستديرة مع البنطلون الواسع والقميص الابيض ولا تخلو المجموعة من سترة جلدية وبدلة رسمية النهارية واحذية الاستخدام النهارى والليلى اما بالنسبة للموديلات النسائية فهى تشمل الاطلالات الانثوية من البدلات والمعاطف الكبيرة من الكشمير باللونين الابيض والرمادى (أنسامد).

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البابا فرانسيس:الاستقالة احتمال مفتوح لجميع الباباوات