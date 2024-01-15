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عرض مجموعة Msgm الجديدة في محطة المترو في ميلانو

15 يناير 2024, 08:42

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 15 - روما - تقدم علامة الأزياء الإيطالية Msgm، مجموعتها الجديدة في طابق في بوابة بورتا فينيتسيا في محطة للخط الأول لمترو ميلانو، لتجعل من الخط الأول للمترو في ميلانو ملتقى مجموعهتا لفصل الشتاء المقبل.

يقول ماسيمو جيورجيتي : كل شيء ولد من التعاون مع مؤسسة فرانكو ألبيني، التي تضم أرشيف المهندس المعماري والمصمم الذي صمم العلامات والتخطيط للخط الأول للمترو الذي تم افتتاحه في عام 1964.

وبالحديث عن الوقت والسرعة، تم إنشاء جميع العناصر في المجموعة بفضل الصور الحصرية التي تم التقاطها باستخدام ميزات جوجل بيكسل 8 والكاميرا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

استخدم فريق Msgm أجهزة جوجل بيكسل 8 لالتقاط الصور في مترو الأنفاق باستخدام ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يتضمن التعاون بين جوجل وMsgm - أول شركة تقنية لها علامة تجارية للأزياء - أحداثًا أخرى في الأشهر المقبلة وستنتهي خلال معرض الأثاث.

إلى جانب الذكاء الاصطناعي، هناك لمسة فنية ولدت من التعاون مع الفنان البرتغالي تياجو ألكسندر، مؤلف صور خوذات الدراجات النارية التي ظهرت في المطبوعات والتفاصيل. (أنسامد).

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