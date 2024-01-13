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دار أزياء "تودز" الإيطالية تطلق خطا لإنتاج منتجات من المطاط

13 يناير 2024, 08:33

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 13 - روما - دشنت دار أزياء "تودز" الإيطالية خطا لإنتاج منتجات من المطاط يذكرنا بسيارات لامبورجيني الرياضية الخارقة.

وبهذه المناسبة، تم تقديم مجموعة في فلورنسا بمناسبة معرض بيتي أومو 105، وتتضمن نموذجين من الأحذية الرجالية والنسائية، ومنتجات من المطاط وأحذية رياضية متوفرة بألوان من الأصفر والأخضر والأزرق، وهي نموذجية للسيارات الرياضية من إنتاج لامبورجيني.

وقال دييجو ديلا فال، الرئيس والمدير التنفيذي لدار أزياء «تودز» الإيطالية : إنه اندماج بين الجودة المطلقة وشركة ذات تصميم راقي للغاية"، مضيفا : إنها تأتي ضمن مجموعة من الأشياء المميزة. وأنا من محبي الأشياء المتسقة. إنهم أقوياء في قطاع السيارات، ونحن نصنع أحذية القيادة. إنها فكرة جديدة، ومصممة بشكل جيد.

استغرق الأمر عامًا للانتهاء من المشروع، بعد اجتماع أولي مع الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني. تمت حياكة الأحذية المطاطية يدويًا بالكامل، ويتميز المطاط بخط جديد يذكّر بكسوة السيارات الرياضية الخارقة.

على النعل، يصبح المطاط المميز كبيرًا وله نفس تصميم مصد لامبورجيني الخلفي، بينما يوجد على الكعب الشعار الخاص بالشركة المصنعة للسيارة. وفي غضون أيام قليلة، ستقدم تودز مجموعة الرجال لفصل الشتاء المقبل في ميلانو. (أنسامد).

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