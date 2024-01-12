الذكرى 700 لوفاة ماركو بولو فى معرض محور الزمن فى البندقية

(أنسامد) - يناير 12 - روما - بدأت الاحتفالات بالذكرى ال 700 لوفاة الرحالة الإيطالي ماركو بولو فى متحف قصر موشينيجو في البندقية بعنوان "محور الزمن" من تنظيم الشركة الصينية سوتشو لأقمشة الملابس الحريرية.أقيم بهذه المناسبة معرض سيظل مفتوحا حتى 29 فبراير وهو جزء من مشروع أكبر يعمل على تجديد الرابطة التاريخية بين المدينتين البحريتين الإيطالية البندقية والصينية سوتشو اللتين احتفلتا بتؤامتهما عام 1980 وتقعان على طرفي طريق الحرير.وترتبط المدينتان بعلاقة قوية بشخصية البحار الإيطالي ماركو بولو والذى سحر بالمدينة الصينية سوتشو أثناء رحلاته الطويلة على طريق الحرير إلى الشرق والتي عهد بها الى قوبلاى خان.ويضم المعرض حوالي 20 فستانا وإبداعات أصلية وأقمشة مطابقة للملابس القادمة من متحف سوتشو للحرير وهو مركز للبحث والحماية والحفظ وحماية تقنية النسيج الالفية التي صنعت الحرير القادم من منطقة جيانجان الشهيرة.ويقدم المعرض أيضا إبداعات كثيرة لاتزال أمثلة على التراث الثقافي الغنى للصين مثل فنون أسرة سونج من المصابيح والمفروشات الحريرية وتطريز سوتشو النموذجى المخملى. (أنسامد).

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