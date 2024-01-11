شتاء دار بورسالينو للقبعات بكل الالوان

(أنسامد) - يناير 11 - روما - اختارت دار بورسالينو الشهيرة للقبعات أن تتلاعب بكافة الألوان والنقوش والرسومات لموسمي خريف وشتاء 2024 - 2025 لتقديمه فى عرض بيتى اومو 105 وهى مجموعة تتمحور حول فكرة السراب.وتبدو القبعات مثل سراب متلالىء فى الصحراء بقيادة رئيس الاتصميم الابداعى جاكوبو بوليتى الذى استخدم المواد التقنية والتصنيع المبتكر والحرفيين الموجودين في اليساندريا.والقبعات مصنوعة من لباد الصوف والشرطة السميكة مع استغلال تموج النسيج والأربطة الجلدية.كما استخدم الألوان الجريئة مثل الاخضر والأحمر والبرتقالي ولأول مرة استخدم اللباد المقاوم للماء واللباد الصوفى والكشمير الذى يتميز بنعومة غير عادية واللباد المرقط.وظهرت القبعات ذات الوجهين المصنوعة من الصوف الصديق للبيئة والقبعات المصنوعة من النايلون والياف الخيزران. (أنسامد).

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