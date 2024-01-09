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غرفة عرض للسينما فى معرض جوتشى فيجين

09 يناير 2024, 09:57

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 9 - روما - خصصت دار جوتشى للازياء الايطالية غرفة جديدة مخصصة للسينما ضمن المعرض الخاص بتاريخ العلامة التجارية جوتشى فيجين فى قصر ديلا ميركانزيا فى فلورنسا.

وهذه المساحة الجديدة مخصصة للميتافيرس وتقدم برنامجا لاعمال الفيديو على مدار العام والتى حددها المنسق ميشيل بيرتولينو بالتعاون مع مؤسسات الفن المعاصر الرئيسية فى المنطقة مثل قصر ستروزى ومتحف نوفيتشينتو ومركز بيتشى .

وتهدف العلامة التجارية الايطالية الشهيرة بذلك الى الارتباط بشكل متزايد بمؤسسات المدينة الفنية والاتدماج فى المنطقة.

وعرض فيها اليوم ازياء المجموعة الاولى التى صممها المدير الابداعى الجديد ساباتو دى سارنو ومن المتوقع ان تقدم برنامج لافلام مختلفة فى المستقبل القريب.

وقد تم تجديد الغرفة المخصصة للتركيبات التى تحمل رموز الدار فهى تستضيف الان الصور المميزة لتاريخ جوتشى وتم ايضا تحديث الغرفة المخصصة للمشاهير باضفاء مظهر جديد مثل المظهر الذى حصلت به مادونا على جائزة جرامى فى عام 1996.

وكانت دار الازياء الايطالية جوتشى قد افتتحت معرضها المتطور فى يونيو 2023 ويقدم رؤية كاملة لتاريخ الدار تكريما للنماذج الرمزية والعناصر المميزة وموهبة المديرين الابداعيين والحرفيين الرئيسيين الذين عملوا بها على مر الزمن. (أنسامد).

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