ايطاليا..عام العناية بالبشرة حتى للصغار..2024

(أنسامد) - يناير 2 - روما - يعتبر عام 2024 هو عام العناية بالبشرة بشكل متزايد ليتحول الى خيال علمى وهو يفتح الحدود تماماً امام مستحضرات التجميل العلاجية لاطالة عمر الجلد من خلال الترطيب ومكافحة التجاعيد والسماح باستخدام مساحة اكبر للمكونات المفيدة للبشرة بالتاثير على التمثيل الغذائى الخليوى .بالنسبة لايطاليا كانت المفاجأة باتجاه الشباب والمراهقين للمكونات ذات الطابع السريرى والتى تهدف اساسا الى اطالة عمر الجلد .ويرجع ذلك الاهتمام الى تواجد هذه الفئة من الشباب علي مواقع تيك توك ويوتيوب مما ساعد على تنمية معلوماتهم مهاراتهم لان اصبح لديهم افكار واضحة عن العناية بالبشرة بطريقة جديدة ومتطورة تماما ولكنهم يطلبون منتجات مصممة لبشرة اكبرعمرياً مثل الكريمات الغنية بالبروتينات والاحماض الامينية.الا ان شركة "استيه لودير"الامريكية ابتكرت طرقاً جديدة للحفاظ على حيوية البشرة مثل العلاج بالتبريد والحمامات الباردة والساونا بالتبريد وتحسين النوم والصيام المتقطع وتقنيات التنفس والتى سيتم تضمينها فى روتين الجمال الجديد. (أنسامد).

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