مجموعة "إل في إم إتش" تستحوذ على ريناتو مينيجاتي

(أنسامد) - ديسمبر 23 - روما - أعلنت مجموعة "إل في إم إتش" (LVMH) الاستحواذ على 100% من أسهم شركة ريناتو مينيجاتي بمدينة فيلافيرلا في مقاطعة فيتشنزا الإيطالية، وهي شركة رائدة في قطاع المعادن الأوروبي منذ عام 1980.تعد عملية الاستحواذ تطور طبيعي في استراتيجية "إل في إم إتش" التي عززت مؤخرًا وجودها في المنتجات الجلدية من خلال الاستحواذ على مجموعة فيرديفيلينو الإسبانية التي تعمل في دباغة ومعالجة الجلود، وأيضا في مجال الحرير من خلال الشراكة الموقعة في نوفمبر مع شركة Hosoo، لتضيف الآن مسارا آخر إلى رحلتها، ولكن هذه المرة في مجال منتجات المعادن الراقية.تقع الشركة في إقليم فينيتو، وتتميز بتطبيق العمليات النموذجية في عالم المجوهرات لإنتاج الأجزاء المعدنية الصغيرة للإكسسوارات، وتطوير العملية بأكملها : من التصميم ثلاثي الأبعاد، إلى النماذج الأولية، إلى الإنتاج، إلى عمليات الجلفنة.وتعمل على تحويل المعدن الخام إلى إكسسوارات،وسلاسل وأبازيم وسحابات وأزرار. يعد تصنيع الإكسسوارات المعدنية لقطاع الأزياء، وخاصة الملابس والمصنوعات الجلدية، أحد ركائز صناعة المنتجات الفاخرة. (أنسامد).

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