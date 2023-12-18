وفاة مصمم الأزياء الإيطالي لورينزو ريفا في مونزا

(أنسامد) - ديسمبر 18 - روما - توفي مصمم الأزياء الإيطالي لورينزو ريفا عن عمر ناهز 85 عاما في مستشفي سان جيراردو بمدينة مونزا الإيطالية، في بريانزا حيث ولد لورينزو ريفا في عام 1938، وذلك حسبما أفاد أحد المقربين من ريفا، الذي افتتح مشغله الأول عندما كان في الثامنة عشرة من عمره، لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".وكتب لويجي فاليتي شريك لورينزو ريفا وصديقه، عبر صفحته في موقع "فيسبوك" للتواصل الإجتماعي : وداعا لو، لقد تركتنا بنفس الأناقة التي تميزك دائما. ..لن أكون قادرًا على أن أنساك أبدًا.كان لورينزو ريفا يتميز دائمًا بابتكار أحدث صيحات الموضة، واشتهر باختتام كل عروض الأزياء بفساتين الزفاف.وابتكر على مر السنين، فساتين لمجموعة من المشاهير وشخصيات صناعة الترفيه، مثل إيزابيلا روسيليني، وبينيلوبي كروز، وإيمانويل سينيه، وويتني هيوستن، وجيري هول، وكيارا ماستروياني وإيفانا ترامب.(أنسامد).

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