ايطاليا تستهدف الهند رابع مستهلك لمستحضرات التجميل

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - تعد الهند سوقاً مهماً لصناعة مستحضرات التجميل الايطالية حيث تبلغ قيمتها اكثر من 24 مليار يورو .



وقد تضاعف نمو استهلاك مستحضرات التجميل بالهند بشكل كبير على مدى الخمس سنوات الماضية مع توقع معدلات نمو ضخمة خلال السنوات المقبلة ايضاً .



وتستقطب مستحضرات نظافة الجسم والعناية بالشعر المستهلكين الهنود حيث تبلغ معدل 50% من المواد المستهلكة .



وقد سجلت صادرات مستحضرات التجميل الايطالية الى الهند 19.5 مليون يورو فى عام 2022 بزيادة تصل الى 33% عن عام 2021 .



وفى النصف الاول من عام 2023 سجلت نمواً قدره 12 مليون يورو حيث كانت فئات المنتجات الايطالية الاكثر طلباً فى الاسواق الهندية هى العطور الكحولية حيث بلغت 4.2 مليون يورو اى ما يعادل 29% من اجمالى الصادرات للهند ومنتجات العناية بالشعر وبلغت 2.3 مليون يورو اى ما يعادل 14.6% من اجمالى الصادرات باللاضافة الى الاهتمام بمستحضرات التجميل الفاخرة. (أنسامد).





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